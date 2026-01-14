Crisis en la coalición de Gobierno: PS congela su participación tras críticas del FA y PC por ley de seguridad

El Partido Socialista de Chile ha decidido congelar su participación en la coalición de Gobierno tras recibir críticas de sus socios del Frente Amplio y del Partido Comunista por la aprobación de la Ley Naín-Retamal.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, anunció esta decisión después de una reunión de emergencia celebrada la noche del martes, donde se discutieron las “agresiones” que el partido ha sufrido por parte de sus aliados. Vodanovic expresó su sorpresa ante los ataques provenientes de partidos que forman parte de la misma alianza, incluyendo al partido del presidente Gabriel Boric. “Es bastante sorprendente que sean partidos partícipes de esta alianza… los que ataquen al Gobierno”, afirmó la timonel del PS.

La controversia surge en el contexto de la absolución del ex capitán de Carabineros, Claudio Crespo, quien fue exonerado de cargos de apremios ilegítimos contra Gustavo Gatica. La jueza Cristina Cabello justificó su decisión al mencionar la “defensa legítima privilegiada”, un aspecto que fue respaldado por el Socialismo Democrático durante la discusión de la ley que fortalece la labor de las policías. Esta situación ha llevado a representantes del Partido Comunista y del Frente Amplio a criticar fuertemente a los sectores que apoyaron la aprobación de dicho artículo.

Además, se ha cuestionado al presidente Boric por promulgar la ley antes de que sus partidos pudieran presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar el artículo en cuestión. En este contexto, Vodanovic subrayó que el PS se siente atacado por sus propios aliados en el Gobierno, lo que ha llevado a la decisión de suspender su participación en la coalición.

La Ley Naín-Retamal, que busca reconocer el derecho al cuidado en el país, fue aprobada por unanimidad en el Senado tras el informe de la comisión mixta. A pesar de la satisfacción en el ámbito empresarial por la iniciativa, el clima político se ha vuelto tenso, con el PS dispuesto a apoyar iniciativas en temas de seguridad y economía, pero oponiéndose a aquellas que contradigan sus convicciones.

Por otro lado, el fiscal Hernán Libedinsky ha criticado la decisión del juez Mario Devaud en relación a este caso, calificándola como “un tema sumamente cuestionable”. La situación actual refleja una creciente tensión dentro de la coalición de Gobierno, que enfrenta desafíos tanto internos como externos.