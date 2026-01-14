“Fiebre de Baile” se despide de Daniela Aravena, quien abandona la competencia por compromisos previos y problemas de salud

La competencia de baile “Fiebre de Baile” se aproxima a su final con una serie de sorpresivos retiros de participantes, incluyendo a la bailarina Daniela Aravena, quien anunció su salida tras su última presentación.

En las últimas semanas, el programa ha visto la partida de varios competidores, incluso después de la ronda de repechaje. María José Quiroz fue una de las primeras en retirarse, citando problemas de salud, lo que permitió la entrada de Luis “Mellow” Jara en su lugar. Recientemente, Daniela Aravena, quien había estado compitiendo junto a Raimundo Cerda desde su ingreso al programa, también decidió abandonar la competencia, generando preocupación entre sus seguidores justo un día antes del lanzamiento de su álbum.

“Tengo algo triste que contar: la Dani se me va del baile… Fue nuestro último baile”, expresó Raimundo Cerda, visiblemente afectado por la noticia. Aravena explicó su decisión, afirmando: “Tengo un compromiso y no puedo faltar. Tengo un compromiso desde antes del programa, esto se extendió”.

La bailarina también dedicó unas emotivas palabras a su compañero de baile, destacando el crecimiento que experimentaron juntos durante su tiempo en el programa. “Fue difícil porque volvimos del repechaje con Rai y volvió otra persona, crecimos juntos. (…) Si bien somos diferentes, siento que nos complementamos bien. Tenemos personalidades diferentes, pero nada… lo admiro mucho, es un caballero y tiene una amiga acá”, comentó Aravena.

Raimundo Cerda, por su parte, reflexionó sobre la experiencia de bailar en un programa que exige tanto de sus participantes, señalando que para él fue una sensación extraña, ya que nunca había bailado antes. “Estábamos concursando en algo que exige mucho, que hay que apañarse, que hay que estar ahí, que hay que rendir y entonces encontré una amiga”, concluyó.

El programa “Fiebre de Baile” continúa su curso, con la expectativa de ver cómo se desarrollan las próximas presentaciones y quiénes serán los siguientes en abandonar la competencia.