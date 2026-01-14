Impactante giro en el caso de Julia Chuñil: tres de sus hijos y un exyerno detenidos por su crimen

Un giro inesperado se produjo en el caso de la activista mapuche Julia Chuñil, tras la detención de tres de sus hijos y un exyerno, acusados de su asesinato.

En la madrugada de este miércoles, la policía detuvo a Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil y Bermar Flavio Bastias Bastidas, quienes han sido imputados por la planificación y ejecución del crimen de la dirigente. La información fue confirmada por Radio Bío Bío de Valdivia, que reportó sobre el avance en la investigación que ha conmocionado a la comunidad mapuche y a la opinión pública en general.

El periodista Sergio Jara, panelista del programa “Contigo en la Mañana” de Chilevisión, compartió detalles sobre su interacción con Pablo San Martín, quien se comunicó con él mientras se cubría otro caso relacionado. Jara explicó que, al enterarse de la situación, decidieron investigar más a fondo y se dieron cuenta de que los detenidos eran objeto de la indagatoria. “Frenamos un poco cualquier publicación, porque nos parecía que era complejo y complicado estar informando las distintas teorías”, comentó Jara, subrayando la delicadeza del caso.

El periodista también destacó que el caso de Julia Chuñil está marcado por un trasfondo político, lo que añade una capa de complejidad a la cobertura mediática. Jara enfatizó la necesidad de prudencia en la comunicación de los hechos, dado el contexto sensible que rodea a la situación.

Julia Chuñil, activista reconocida por su defensa de los derechos de la comunidad mapuche, había sido reportada como desaparecida, lo que generó una intensa búsqueda y movilización social. La detención de sus familiares ha suscitado diversas reacciones y ha puesto de relieve las tensiones existentes en la región.

Las autoridades continúan investigando el caso, y se espera que en los próximos días se realicen más diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.