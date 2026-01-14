Hijos de Julia Chuñil defienden su inocencia y denuncian montaje tras su detención por el crimen de su madre

Durante la madrugada de este miércoles, cuatro personas fueron detenidas en relación con el homicidio de Julia Chuñil, quien había desaparecido el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Chuñil, en la Región de Los Ríos. Entre los detenidos se encuentran tres de sus hijos, Pablo San Martín Chuñil, Jeannette y Javier Troncoso Chuñil, así como un ex yerno, Flavio Bastías Bastidas. Se espera que los imputados sean formalizados en el transcurso del día.

La desaparición de Julia Chuñil ha generado gran conmoción en la comunidad, y sus hijos habían realizado varias apariciones públicas para expresar su angustia y defender su inocencia. En un evento reciente, Pablo San Martín se presentó en un concierto de Manu Chao en Temuco, donde expresó su dolor por la situación y la acusación que pesa sobre ellos. “Escuchar, leer en un informe que a Julia Chuñil la quemaron, para nosotros es muy terrible”, declaró, mientras sostenía carteles que apuntaban a empresarios como posibles culpables. Además, enfatizó que la situación es desgastante para la familia, afirmando: “Para nosotros no es muy grato estar acá, con la tristeza que tenemos por no tener a nuestra madre al lado y que nos estén culpando a nosotros es terrible. Y por eso estamos acá, para difundir el tema de mi madre”.

Javier Troncoso, otro de los hijos, también se pronunció en medios de comunicación, abordando las sospechas que los investigadores tienen sobre él y su hermano. En una entrevista, se refirió al hallazgo de sangre en su habitación, explicando que podría ser de él debido a su uso de herramientas. “Yo igual en mi pieza, tengo herramientas, huinchas que uno se puede cortar… tornillos. Entonces claro que sí puede ser sangre mía”, aclaró, aunque insistió en su inocencia: “Yo por mi parte no tengo nada que ver en la desaparición de nuestra madre”.

Pablo, por su parte, defendió su posición, afirmando que no tenía motivos para hacer desaparecer a su madre, especialmente considerando que él también es parte de la comunidad del terreno en cuestión. “No la iba a hacer desaparecer por dos hectáreas y algo de terreno cuando yo también soy integrante de la comunidad de ese terreno que estaba en recuperación”, sostuvo.

Las detenciones han generado reacciones diversas en la comunidad y en el ámbito político, donde algunos sectores han expresado su satisfacción con el avance de la investigación, mientras que otros han manifestado su preocupación por el manejo del caso. La situación sigue en desarrollo, y se espera que la formalización de los imputados arroje más luz sobre este trágico suceso.