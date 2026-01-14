Festival de Viña 2026: Fernando Godoy será el nuevo compañero de Karen Doggenweiler en la animación del evento

Mega ha confirmado que repetirá la exitosa fórmula del año pasado en el Festival de Viña del Mar, donde la animadora Karen Doggenweiler compartirá el escenario con un destacado actor nacional. En la edición 2025 del festival, Doggenweiler ya había animado junto a figuras como José Antonio Neme, Pancho Melo y Rodrigo Sepúlveda, y ahora se prepara para una nueva colaboración en el evento que se llevará a cabo en 2026.

Según el periodista Michael Roldán, el actor elegido para acompañar a Doggenweiler en esta ocasión será Fernando Godoy, conocido por su papel en la popular serie “Casado con Hijos”. Aunque Godoy actualmente no está participando en ninguna producción de Mega, su nombre ha sido seleccionado por la organización del festival. Roldán compartió esta información durante su participación en el programa “Sígueme” de TV+.

Catalina Pulido, también panelista del programa, expresó su confianza en que Godoy podrá conectar con el público, afirmando: “Yo creo que se puede comer al monstruo”, refiriéndose a la capacidad del actor para manejar la presión del evento. La elección de Godoy como compañero de Doggenweiler ha generado expectativas entre los seguidores del festival, que esperan ver cómo se desarrollará esta nueva dupla en el escenario de la Quinta Vergara.

El Festival de Viña del Mar es uno de los eventos más esperados del año en Chile, atrayendo a artistas de renombre y a una gran audiencia tanto nacional como internacional. La participación de figuras como Karen Doggenweiler y Fernando Godoy promete ser un atractivo adicional para el festival de 2026.