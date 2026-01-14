Tragedia en Tailandia: caída de grúa sobre tren deja al menos 29 muertos y decenas de heridos en Nakhon Ratchasima

Al menos 29 personas han perdido la vida y 67 han resultado heridas en un trágico accidente ferroviario en Tailandia, donde una grúa cayó sobre un tren de pasajeros.

El incidente tuvo lugar este miércoles en la provincia de Nakhon Ratchasima, mientras el tren cubría la ruta entre Bangkok y el noreste del país. Según las autoridades, cerca de dos centenares de pasajeros se encontraban a bordo en el momento del siniestro. Los equipos de rescate han indicado que “podría haber cinco o posiblemente más personas atrapadas todavía en vagones del tren”.

El accidente se produjo cuando una grúa, que estaba realizando trabajos en un proyecto ferroviario de alta velocidad que conecta la capital tailandesa con la ciudad china de Kunming, cayó sobre el tren en movimiento. Este impacto provocó el descarrilamiento del tren y un incendio en el lugar del accidente.

El siniestro ocurrió en Ban Thanon Kho, a aproximadamente 32 kilómetros de Bangkok. Los bomberos han logrado controlar el incendio, mientras que los equipos de rescate han estado utilizando diversas herramientas para liberar a los afectados, muchos de los cuales quedaron atrapados en los vagones volcados.

Imágenes del accidente han sido compartidas en medios locales y redes sociales, mostrando el incendio y la intensa actividad de los socorristas en el lugar. Las autoridades continúan trabajando en la zona para atender a los heridos y buscar a posibles desaparecidos.