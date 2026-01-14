Trabajos por proyectos mantienen alza y ofrecen oportunidades en diversos sectores del mercado laboral

En el mundo laboral de hoy, los desafíos y cambios están presentes y van al alza. Desafíos económicos y cambios regulatorios, además de la necesidad constante de modernizarse y dar respuestas eficientes al avance de la automatización y digitalización, han obligado a las empresas a buscar nuevas estrategias y soluciones eficientes a la demanda por profesionales cada vez especializados. Y en ese nuevo escenario, la contratación por proyectos emerge como una solución estratégica para las empresas del país.El recurso no es nuevo, pero sí ha ganado fuerza ante la necesidad de contar con profesionales altamente calificados para responder, de manera ágil y flexible, a los desafíos de corto y mediano plazo de muchas empresas. “Y entre las principales razones destacan la necesidad de ejecutar nuevos proyectos, la imprevisibilidad del escenario económico y una demanda por profesionales clave, con alta experiencia y especialización que son difíciles de encontrar”, dijo el director asociado de Robert Half Chile, Caio Arnaes.Para los profesionales, la opción de trabajo por proyectos también tiene ventajas, entre ellas la posibilidad de adquirir nuevas responsabilidades y experiencia, así como la oportunidad de reinsertarse en el mercado a través de esta alternativa.
¿Cuáles son los profesionales más demandados?
Según datos revelados por la última edición de la Guía Salarial
de la consultora Robert Half, el trabajo por proyectos es una realidad en diversas áreas, confirmando su efectividad y potencial, tanto para empresas como trabajadores.“La contratación por proyectos se ha consolidado como una alternativa estratégica, ofreciendo a las empresas respuestas ágiles, flexibles y especializadas a desafíos complejos y específicos, donde se requiere contar con profesionales con los conocimientos y experiencia para adaptarse de inmediato y ponerse manos a la obra”, analizó el ejecutivo.Y entre las oportunidades que ofrece el mercado, el estudio realizado por Robert Half en el país reveló demanda por profesionales para trabajos por proyectos en el sector financiero, tecnológico, ingeniería, ventas y marketing y recursos humanos.Para el área de Finanzas y Contabilidad, los cargos más buscados apuntan a:
- Analista de Contabilidad SAP
- Analista de Tesorería
- Analista de Cuentas por Pagar
- Analista de Facturación
Para Ventas y Marketing, las empresas requieren:
- Representante de Desarrollo de Ventas
- Gerente de Producto
- Especialista de CRM
- Especialista de Dashboards
Recursos Humanos demanda profesionales para cargos como:
- Analista de Reclutamiento
- Especialista en Sistemas
- Especialista de Nómina
- Analista de Recursos Humanos
Y en el área de Servicios Financieros, los cargos en alza son:
- Auditor Interno
- Especialista en Procesos
- Analista de Operaciones
- Analista Contable