Rocío Toscano anuncia con alegría que espera su tercer hijo junto al futbolista Agustín Ambiado, celebrando su nueva etapa familiar

La actriz chilena Rocío Toscano anunció este martes que está esperando su tercer hijo, generando una ola de reacciones en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Toscano compartió un emotivo video en el que se muestra una ecografía, confirmando que su actual pareja, el futbolista Agustín Ambiado, será el padre del bebé. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes han inundado sus redes con mensajes de cariño y felicitaciones.

Rocío Toscano, conocida por su participación en diversas teleseries chilenas, ya es madre de los mellizos Alma Rocío y Luca Santino, nacidos en 2021. En varias ocasiones, la actriz ha mencionado que el padre biológico de sus hijos no está presente en sus vidas, lo que hace que este nuevo capítulo familiar sea aún más significativo para ella.

En su publicación, Toscano expresó su felicidad: “No sé cómo expresar mi felicidad por aquí. Todo ha sido muy muy muy lindo desde el segundo uno hasta ahora; con él, con ellos, con este nuevo proceso”. Además, reflexionó sobre su trayectoria personal, afirmando que no cambiaría nada de su vida y que volvería a enfrentar momentos difíciles para llegar a donde se encuentra hoy.

La actriz también dedicó palabras de agradecimiento a Ambiado, destacando su apoyo y amor: “Me cuida tanto, me consiente, me ama de tan linda forma. No me cabe ninguna duda de que serás el mejor papá del universo”. En la publicación, se pueden ver imágenes de su embarazo junto a su pareja y sus mellizos, lo que añade un toque personal a su anuncio.

Finalmente, Toscano concluyó su mensaje con un sentimiento de gratitud: “agradecida de la vida y feliz con mi presente”, mientras sus seguidores continúan celebrando esta nueva etapa en su vida familiar.