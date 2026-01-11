Zip Zup desata polémica con chiste vulgar en Festival de Violeta: críticas por rutina ordinaria y falta de renovación

Ricardo Rodríguez, conocido como Zip Zup, regresó a un evento masivo y televisado en el Festival de Violeta, donde su actuación generó reacciones mixtas.

El humorista, que ha sido parte de importantes festivales en Chile como el de Viña del Mar y Olmué, se presentó el pasado sábado en San Carlos, donde logró arrancar risas a los asistentes en el lugar. Sin embargo, su rutina no fue bien recibida por los televidentes, quienes la calificaron de “vulgar” y “ordinaria”.

Durante su actuación, Zip Zup presentó un chiste que giraba en torno a un tema controvertido, conocido como el “chiste del peo”, que comenzó con la frase: “Esto es una poesía, y dice más o menos así”. A partir de ahí, el comediante recitó un texto humorístico que describía de manera gráfica y cómica la experiencia de liberar gases intestinales.

El contenido de su rutina incluyó versos como: “Peo, pedazo de viento que Dios me dio, tú que naces de las entrañas de un cuerpo hinchado, por más que te busco no te veo, y sales cuando menos te deseo”. A pesar de que el público presente en el evento aplaudió y mostró cariño hacia el humorista, las críticas en redes sociales fueron contundentes.

Los comentarios en plataformas digitales no se hicieron esperar, con usuarios expresando su descontento: “Se mandó la rutina más ordinaria que se haya visto en la televisión chilena en los últimos 20 años”, “fome, no ha renovado los chistes” y “no estamos para esto”, fueron algunas de las reacciones que sepultaron a Zip Zup tras su presentación.

Este regreso a la televisión marca un momento significativo en la carrera de Rodríguez, quien ha sido un referente del humor en el país, aunque su estilo parece no haber resonado con la audiencia actual.