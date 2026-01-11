¡Ola de calor extrema en la Región Metropolitana!: Este domingo se esperan temperaturas récord de hasta 39º en la zona central

La ola de calor que afecta a la zona central de Chile alcanzará su punto máximo este domingo 11 de enero, con temperaturas extremas en la Región Metropolitana.

Según el pronóstico meteorológico, se anticipa que el centro de Santiago registre temperaturas de hasta 36 grados Celsius, mientras que en áreas periféricas como Colina, la máxima podría llegar a 37 grados. El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, advirtió que en la provincia de Chacabuco, en comunas como Til Til y Lampa, las temperaturas podrían ser aún más elevadas, alcanzando entre 38 y 39 grados.

Este sábado, Santiago ya experimentó un día caluroso con una máxima de 35 grados, y se espera que el domingo supere ese registro. En la zona de Melipilla, el termómetro también alcanzará los 36 grados, mientras que en San José de Maipo, las temperaturas serán más moderadas, con un máximo de 32 grados.

A pesar de que se prevé una ligera mejora en el clima para los días siguientes, las temperaturas seguirán siendo altas. Para el lunes y martes, se anticipan 33 grados en Santiago, y solo a partir del miércoles se espera un descenso a 30 grados, seguido de 29 grados el jueves.