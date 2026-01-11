Trump advierte a Cuba: “Sin petróleo ni dinero de Venezuela, ¡cero!” y llama a un acuerdo antes de que sea tarde

Cuba reafirma su postura de resistencia ante las advertencias de Estados Unidos sobre la situación en Venezuela.

El gobierno cubano ha declarado que no cederá ante las amenazas de Estados Unidos, en respuesta a las recientes advertencias del presidente Donald Trump. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump advirtió que tras la detención de Nicolás Maduro, “no habrá más petróleo ni dinero” proveniente del régimen venezolano hacia Cuba. El mandatario estadounidense subrayó que Cuba ha dependido durante años de los recursos económicos de Venezuela, a cambio de ofrecer “servicios de seguridad” a los líderes venezolanos.

Trump enfatizó que “la mayoría de esos cubanos murieron en los ataques estadounidenses de la pasada semana” y llamó a Cuba a llegar a un acuerdo con Estados Unidos “antes de que sea demasiado tarde”, sugiriendo que podría haber acciones similares a las que llevaron a la captura de Maduro. En su mensaje, Trump fue contundente: “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero!”

En respuesta, el canciller cubano Bruno Rodríguez, durante un acto en Caracas en homenaje a los caídos en los ataques del 3 de enero, reafirmó que Cuba no “venderá el país ni cederá ante la amenaza y el chantaje” de Estados Unidos. Esta declaración se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países, especialmente en relación con la crisis política y económica en Venezuela.

Además, la situación en Venezuela ha generado preocupación en la región, ya que el régimen iraní, debilitado militarmente, ha visto caer a sus aliados regionales, lo que podría tener repercusiones en la estabilidad de la operación en Venezuela. En el ámbito deportivo, el tenista chileno Nicolás Jarry se despidió del Australian Open en la primera ronda de la qualy, acumulando su octava derrota consecutiva. Por otro lado, el oficialismo chileno enfrentó un fin de semana tenso tras las declaraciones de Jeannette Jara y el presidente Gabriel Boric, quienes reafirmaron su rechazo a los regímenes de Venezuela y Cuba, lo que dejó en una posición incómoda al líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona.

Finalmente, una encuesta reciente reveló que seis de cada diez chilenos apoyan la postura del presidente electo sobre la captura de Maduro, y la mayoría también respalda la intervención militar estadounidense en Venezuela.