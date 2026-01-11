Octavio Rivero llega a la U y sorprende a hinchas de Colo Colo al borrar su pasado en Instagram

Octavio Rivero, delantero uruguayo de 33 años, se unirá a Universidad de Chile, marcando su quinto club en el fútbol chileno tras su paso por O’Higgins, Colo Colo, Unión La Calera y Unión Española.

El jugador llegó este sábado al aeropuerto de Santiago, donde fue recibido como el nuevo fichaje de Azul Azul. Rivero se integrará al equipo que dirige Francisco Meneghini, sumándose a Eduardo Vargas en el ataque de la U para la temporada 2026. Al ser consultado sobre su llegada, Rivero expresó: “Ahora vamos a ultimar los detalles y conversaremos más tarde. ¿Feliz? Sí, luego hablaremos. Gracias por venir.”

Poco después de su llegada, el delantero eliminó todas las publicaciones relacionadas con Colo Colo de su cuenta de Instagram, lo que fue interpretado como un último guiño a su nuevo club antes de su presentación oficial. Esta acción ha recordado a la situación vivida por Matías Zaldivia, quien también fue compañero de Rivero en Colo Colo y ahora se reencontrará con él en el Centro Deportivo Azul (CDA).

Rivero, quien ha tenido una carrera destacada en el fútbol chileno, buscará aportar su experiencia y habilidades al equipo universitario, que espera mejorar su rendimiento en el próximo campeonato. Su trayectoria incluye importantes momentos en cada uno de los clubes en los que ha jugado, lo que lo convierte en un refuerzo significativo para la U.