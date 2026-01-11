Trump advierte a Cuba: “¡Cero petróleo y dinero de Venezuela!” y sugiere un acuerdo antes de que sea tarde

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una contundente advertencia a Cuba, afirmando que la isla ya no recibirá más apoyo financiero ni petróleo de Venezuela. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump destacó que Cuba ha dependido durante años de los recursos venezolanos a cambio de ofrecer “servicios de seguridad” a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Trump enfatizó que “¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO (de Venezuela) PARA CUBA! ¡CERO!” y sugirió a las autoridades cubanas que busquen un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. En su mensaje, el presidente estadounidense también hizo referencia a la reciente captura de Nicolás Maduro, pronosticando la inminente caída del gobierno cubano.

El mandatario estadounidense se refirió a la operación militar denominada ‘Resolución Absoluta’, llevada a cabo el 3 de enero, que resultó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y que, según informes, dejó un saldo de al menos 56 militares muertos, de los cuales 32 eran cubanos. Trump afirmó que, tras esta operación, Venezuela ya no necesita la protección de los cubanos, a quienes describió como “matones y extorsionadores” que han mantenido a la nación venezolana en una situación de secuestro durante años.

“Venezuela ahora cuenta con el ejército más poderoso del mundo, el de Estados Unidos, para protegerse”, aseguró Trump, reafirmando su compromiso de respaldar al país sudamericano. La advertencia de Trump se produce en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Cuba, así como en medio de la crisis política y económica que enfrenta Venezuela bajo el régimen de Maduro.