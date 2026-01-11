Chile se solidariza con Argentina ante incendios devastadores en la Patagonia.

Incendios devastadores en la Patagonia: Chile ofrece apoyo a Argentina en medio de la emergencia forestal

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha ofrecido asistencia al gobierno argentino para combatir los devastadores incendios que han afectado la Patagonia en los últimos días.

A través de su cuenta en X, Boric expresó su solidaridad y apoyo, en respuesta a un mensaje previo del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto Van Klaveren, quien había declarado que “ante los incendios forestales que afectan a la vecina nación Argentina, Chile ofrece su apoyo y cooperación. En momentos de adversidad, la solidaridad entre países hermanos y el trabajo conjunto son fundamentales para abordar desafíos compartidos”.

Los incendios en la Patagonia argentina han arrasado más de 5.500 hectáreas, afectando principalmente las provincias de Chubut y Santa Cruz. Según reportes de medios argentinos, las autoridades locales han señalado que la magnitud de los incendios actuales ha cuadruplicado las áreas quemadas en comparación con los años 2023 y 2025, lo que ha llevado a cuestionar el financiamiento del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF).

En la lucha contra el fuego, se han desplegado seis aviones, dos helicópteros y numerosos vehículos terrestres. Hasta el momento, se ha informado de la evacuación de 15 familias de las áreas afectadas.

Además, el gobierno provincial de Chubut ha vinculado los incendios a grupos radicalizados en la región, confirmando que al menos uno de los incendios fue intencional y que se encontraron acelerantes en el área. En respuesta a la crisis, las autoridades han restringido el uso de fuego en espacios públicos, privados y campings, instando a la población a reportar cualquier foco de incendio a las autoridades competentes.