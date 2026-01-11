Camila Vallejo critica a José Antonio Kast por interrumpir el diálogo con la oposición y llama a retomar conversaciones

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, acusó este domingo al presidente electo, José Antonio Kast, de interrumpir el diálogo entre el Ejecutivo y la oposición, lo que ha dificultado el avance de proyectos legislativos importantes. Vallejo hizo estas declaraciones en el contexto de las conversaciones que buscan destrabar iniciativas pendientes, señalando que la situación ha cambiado tras las recientes intervenciones de Kast y su equipo en medios de comunicación.

Durante una entrevista en el programa Estado Nacional de TVN, Kast habría adoptado una postura que, según Vallejo, ha llevado a una falta de comunicación efectiva. “Hubo un cambio de actitud desde la intervención del presidente electo y sus representantes esta semana. Luego de eso no ha habido contestaciones de teléfono”, argumentó la ministra, sugiriendo que la interrupción del diálogo podría ser responsabilidad de Kast.

Vallejo destacó que en los dos meses restantes antes del cambio de mando, es crucial avanzar en urgencias legislativas del Gobierno, que incluyen proyectos como Sala Cuna para Chile, el Sistema Nacional de Cuidados y la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE) a través de la creación del Fondo de Educación Superior (FES). La ministra enfatizó que estos temas son de gran relevancia para la ciudadanía y buscan tener un impacto positivo en la vida de las personas.

La vocera del Gobierno hizo un llamado a retomar el diálogo, expresando su esperanza de que los acuerdos técnicos alcanzados se transformen en acuerdos políticos. “Nosotros esperaríamos que, por el bien del país y de esta forma de hacer política que hemos logrado construir, los acuerdos técnicos que hemos logrado tener se transformen en acuerdos políticos”, concluyó Vallejo.

Este conflicto en la comunicación política se produce en un contexto más amplio, donde el oficialismo enfrenta tensiones internas y desafíos en la agenda legislativa, mientras que la opinión pública muestra un interés creciente en la postura del presidente electo respecto a temas internacionales, como la situación en Venezuela.