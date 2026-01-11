Alerta por ‘Altas Temperaturas’ se extiende hasta el martes: Se esperan hasta 36° en cinco regiones centrales

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido un aviso de ‘Altas Temperaturas’ que estará en vigor hasta el próximo martes, afectando a cinco regiones de la zona central del país, incluida la Región Metropolitana. Se prevé que las temperaturas alcancen hasta 36 grados Celsius en algunas áreas.

Este aviso se activa cuando se anticipan fenómenos meteorológicos de severidad moderada que pueden representar riesgos. La DMC ha indicado que la causa de este fenómeno es una ‘dorsal en altura’ que impacta desde la mañana de este domingo hasta la tarde del martes 13 de enero.

En la Región de Valparaíso, se pronostican temperaturas de entre 34 y 36 grados Celsius para la precordillera y los valles precordilleranos. En la Región Metropolitana, se espera que la Cordillera Costa registre entre 31 y 33 grados Celsius tanto el lunes como el martes, mientras que en el valle y la precordillera se anticipan temperaturas de 32 a 34 grados Celsius en los mismos días.

La Región de O’Higgins también verá temperaturas similares, con la Cordillera Costa alcanzando entre 31 y 33 grados Celsius y los valles y precordilleras entre 32 y 34 grados Celsius. En la Región del Maule, se prevén temperaturas de 30 a 32 grados Celsius en la Cordillera Costa y de 32 a 34 grados Celsius en los valles y precordilleras. Por último, en la Región de Ñuble, se anticipan temperaturas de 30 a 32 grados Celsius en la Cordillera Costa y de 32 a 34 grados Celsius en los valles y precordilleras.

Además, la DMC mantiene vigente una alerta por un ‘Evento de Altas Temperaturas Extremas’ en las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule. Se estima que en Santiago las temperaturas podrían alcanzar hasta 37 grados Celsius, mientras que en el valle maulino podrían llegar hasta 38 grados Celsius.

Este fenómeno meteorológico resalta la importancia de tomar precauciones ante el calor extremo, especialmente en áreas urbanas y rurales donde las temperaturas pueden ser más intensas.