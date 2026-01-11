Cony Capelli y Bad Bunny: intensas miradas y química en el show del Estadio Nacional que deslumbró a 50 mil fans

La noche del sábado, Bad Bunny ofreció su segundo concierto en el Estadio Nacional de Chile, donde reunió a cerca de 50 mil fanáticos como parte de su gira mundial “Debí tirar más fotos”. Este evento ha sido destacado en redes sociales por diversas figuras del espectáculo que compartieron imágenes del show del artista puertorriqueño.

Entre los asistentes, Cony Capelli, conocida por su participación en “Fiebre de Baile”, captó la atención de Bad Bunny al ocupar un lugar en primera fila junto a Suro Solar y Jorge Aldoney. Desde esa ubicación privilegiada, Capelli intercambió miradas con el cantante, quien parecía distraído por su presencia en varias ocasiones. En un momento del concierto, se escuchó a Bad Bunny decir: “¡Otra vez, concha…! ¡Nos vamos pa’ PR!”, lo que generó una gran ovación entre el público.

Los seguidores de Cony Capelli en Instagram no tardaron en comentar sobre la situación, refiriéndose a ella como “Benito conista”, en alusión a su cercanía con el artista. Este concierto se suma a la exitosa serie de presentaciones que Bad Bunny ha realizado en el país, donde ha logrado llenar el recinto en ambas ocasiones.

El artista cerrará su paso por Chile con un tercer y último show programado para este domingo a las 21:30 horas, continuando así con su gira que ha sido un éxito rotundo en varios países.