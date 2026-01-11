Reforma de pensiones en Chile: mujeres mayores de 65 años recibirán compensación automática por expectativa de vida desde enero

El inicio del año 2026 marca la implementación de una nueva reforma de pensiones en Chile, aprobada por el Congreso, que tiene como objetivo beneficiar a miles de jubilados en el país. Esta reforma incluye un importante complemento destinado a las mujeres, que busca compensar las diferencias en la expectativa de vida y se comenzará a entregar a partir de enero.

El nuevo beneficio está diseñado específicamente para mujeres de 65 años o más que hayan realizado cotizaciones y que reciban o hayan recibido una pensión de vejez o invalidez, ya sea como titulares de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o de una aseguradora. Este aporte económico se considera un complemento a la situación previsional de las beneficiarias, con el fin de equilibrar los montos de pensión en función de las diferencias de mortalidad entre géneros.

Los montos del beneficio se otorgarán a aquellas pensionadas que tengan pensiones basadas en cotizaciones obligatorias, ya sean propias o aportadas por sus empleadores. El aporte económico mínimo establecido será de 0,25 Unidades de Fomento (UF) y se comenzará a pagar únicamente a partir de los 65 años de edad. El porcentaje que recibirán las beneficiarias dependerá de su edad al 1 de enero de 2026, lo que significa que las pensionadas por vejez o invalidez que no cuenten con cobertura del Sistema de Isapres (SIS) verán su porcentaje definido de acuerdo a su edad en esa fecha.

Esta reforma es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno chileno por mejorar las condiciones de vida de los jubilados y abordar las desigualdades en el sistema de pensiones, que ha sido objeto de críticas en los últimos años. La implementación de este nuevo beneficio se espera que tenga un impacto positivo en la calidad de vida de muchas mujeres mayores en el país.