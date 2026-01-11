Alcalde de Ñuñoa exige participación en la gestión del Estadio Nacional tras polémica por conciertos de Bad Bunny

Desde ayer, el Estadio Nacional en Ñuñoa acoge los conciertos de Bad Bunny, generando controversias por el cierre de calles.

Los conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny, parte de su gira “Debí tirar más fotos Tour”, han desatado una serie de polémicas en la comuna de Ñuñoa, donde se encuentra el Estadio Nacional. La controversia principal radica en el extenso cierre de calles que ha afectado a los residentes de la zona, complicando su acceso a las viviendas.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, ha expresado su preocupación por la situación, señalando que muchos vecinos se han visto “encerrados en sus casas o sin poder acceder a ellas” durante varios días. En respuesta a estos inconvenientes, la municipalidad ha presentado una acción judicial con el objetivo de revertir los problemas causados por los cierres de calles. Sichel criticó la falta de coordinación entre la productora del evento, Bizarro, y la municipalidad, afirmando: “Es absurdo cómo se está administrando el Estadio Nacional. Urge que el municipio sea parte de estas decisiones”.

Por su parte, Daniel Merino, director ejecutivo de Bizarro, defendió las medidas de seguridad implementadas, argumentando que se llevaron a cabo más de tres reuniones con el equipo municipal antes del evento. Merino también mencionó que los cierres perimetrales son necesarios para prevenir incidentes graves, aunque reconoció que estos generan un impacto negativo en los residentes y trabajadores del área. En un mensaje en Twitter, Merino se dirigió al alcalde, expresando su aprecio por la preocupación por los vecinos y aclarando que las decisiones tomadas fueron en pro de la seguridad del evento.

Los cierres de calles se han extendido al menos dos cuadras alrededor del Estadio Nacional, lo que ha dificultado el tránsito de vehículos, incluyendo los de emergencia, en la zona. La situación ha generado un debate sobre la necesidad de una mejor coordinación entre las autoridades municipales y las productoras de eventos en el futuro, para evitar que los residentes sufran las consecuencias de grandes espectáculos.

La municipalidad de Ñuñoa ha hecho un llamado al nuevo Gobierno para que se considere la participación del municipio en la administración del Estadio Nacional, buscando así mitigar el impacto que estos eventos tienen en la comunidad.