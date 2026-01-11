Escándalo en el fútbol argentino: Claudio “Chiqui” Tapia bajo la lupa por corrupción y desvío de fondos millonarios

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se encuentra en el centro de una investigación judicial por presunta corrupción y lavado de dinero, lo que ha generado un creciente interés público en el país.

Recientemente, la Justicia argentina levantó el secreto fiscal y bursátil de Tapia, mientras que Javier Faroni, un exempresario teatral y cercano a él, fue impedido de salir del país. Este incidente ocurrió el pasado 30 de diciembre en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, donde se le retuvo el pasaporte. Imágenes del suceso mostraron a Faroni deshaciéndose de un teléfono celular, lo que ha suscitado sospechas adicionales.

La investigación, según un informe del diario La Nación, revela que la empresa TourProdEnter LLC, vinculada a la AFA, acumuló 260 millones de dólares en bancos estadounidenses a través de ingresos relacionados con patrocinadores de la selección argentina, derechos de televisión y partidos amistosos. De esta suma, al menos 42 millones de dólares habrían sido desviados a cuatro sociedades en Miami, que no tienen empleados ni actividad verificada, lo que sugiere que podrían ser “sociedades pantalla”.

TourProdEnter LLC, creada a finales de 2021 y registrada a nombre de Érica Gillette, pareja de Faroni, también habría destinado hasta 16 millones de dólares a gastos lujosos, incluyendo vuelos en aviones privados y alquiler de yates. En respuesta a las acusaciones, la AFA emitió un comunicado en el que rechaza las denuncias y defiende su relación contractual con la empresa, afirmando que no hay investigaciones judiciales que hayan encontrado irregularidades.

El conflicto entre Tapia y el gobierno de Javier Milei se ha intensificado, especialmente después de que Tapia se opuso a la transformación de los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas. La AFA sostiene que las acusaciones son parte de una campaña de deslegitimación.

Además, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia, está bajo investigación por la retención indebida de aportes jubilatorios y por sus vínculos con una financiera acusada de operaciones ilegales. La Justicia también investiga la propiedad de una mansión en Pilar, cuyo valor real supera los 20 millones de dólares, muy por encima de los 1,8 millones declarados.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha denunciado a la AFA por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, con un monto cercano a 19 mil millones de pesos argentinos. Tres expedientes en la Justicia federal investigan irregularidades en la gestión del fútbol argentino entre 2022 y 2023, en un contexto de cepo cambiario.

Javier Faroni, conocido por su trayectoria en el teatro y la política, ha sido una figura clave en la relación con Tapia. Su carrera incluye un paso por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y la dirección de Aerolíneas Argentinas, donde coordinó vuelos de repatriación de futbolistas durante la pandemia. La AFA contrató a TourProdEnter LLC para gestionar los derechos de imagen y logística internacional de la selección, lo que ha llevado a un escrutinio más profundo sobre las operaciones financieras de la entidad.