Ximena Rincón, ex Concertación, se perfila como nueva ministra de Energía en el gabinete de José Antonio Kast

La conformación del gabinete del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha generado gran expectación en el ámbito político, con el anuncio programado para el próximo martes 20 de enero. Entre las principales incógnitas se encuentra el nombramiento de la cartera de Energía, donde se perfila la actual senadora Ximena Rincón, presidenta del partido Demócratas, para asumir el cargo.

Ximena Rincón, cuyo período como parlamentaria por la Región del Maule finaliza en marzo de este año, ha manifestado previamente la disposición de su partido para ser parte del gobierno de Kast. Según el Diario Financiero, diversas fuentes del sector energético consideran que su nombramiento es casi un hecho. La inclusión de Rincón en el gabinete se alinea con la estrategia de Kast de formar un gobierno de coalición que integre a todos los sectores que lo apoyaron durante la campaña presidencial.

Rincón es una figura destacada en la política chilena, habiendo tenido un papel relevante en la ex Concertación. Durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, ocupó el cargo de ministra de la Secretaría General de la Presidencia y posteriormente lideró el Ministerio del Trabajo. También se desempeñó como superintendenta de Seguridad Social entre 2000 y 2005, y fue intendenta de la Región Metropolitana de 2005 a 2006. En su trayectoria legislativa, ha estado activa en temas laborales, sociales e institucionales, llegando a ser presidenta del Senado.

En 2022, Rincón dejó la Democracia Cristiana y fundó el partido Demócratas, donde actualmente ejerce como presidenta. En declaraciones a Radio Duna en diciembre, expresó su disposición a colaborar con el nuevo gobierno, afirmando que “hay hombres y mujeres excepcionales en Demócratas que podrían jugar un rol si el presidente los convoca. Y creo que existe todo el espacio para ello”.

Por otro lado, el presidente electo ha instado a concentrarse en la emergencia que afecta a varias regiones del país, especialmente en el Biobío, donde se ha declarado estado de catástrofe tras los devastadores incendios que han dejado 15 fallecidos y han consumido más de 8.000 hectáreas, además de destruir cientos de viviendas. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, comparó la situación con un desastre mayor, afirmando que “esto es más fuerte que el terremoto”.

En un contexto más amplio, el 12 de enero se cerró el Sename, lo que ha dejado abiertas importantes preguntas sobre cómo Chile abordará la delincuencia juvenil y si el nuevo modelo de reinserción será efectivo en un escenario delictual cada vez más complejo. Además, la fiscal regional de Los Ríos ha indicado que “todo el domicilio es un punto de interés” en relación a un caso de homicidio.

Finalmente, en el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos ha anunciado la imposición de aranceles de hasta el 25% a países europeos que no apoyen su plan de anexar Groenlandia.