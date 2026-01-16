Ola de calor extremo: Jaime Leyton advierte sobre temperaturas de hasta 39 grados en la zona centro-sur este fin de semana

El meteorólogo Jaime Leyton ha anunciado una ola de calor que afectará a la zona centro-sur de Chile desde este viernes 16 de enero y se extenderá durante todo el fin de semana.

Leyton explicó que las altas temperaturas se registrarán desde Valparaíso hasta la región del Biobío, alcanzando su punto máximo el domingo 18 de enero. En este día, se prevé que las temperaturas sean especialmente elevadas en las ciudades de las regiones del Maule al sur. “Esta ola de calor comienza hoy día y se extiende desde Valparaíso hasta la región del Biobío”, indicó el experto.

Para la capital, Santiago, se espera un aumento en las temperaturas, pasando de una máxima de 33 grados este viernes a 35 grados tanto el sábado como el domingo. Leyton destacó que no se puede distinguir entre la temperatura del sábado y la del domingo, sugiriendo que el domingo podría ser incluso más caluroso que el sábado anterior.

En las ciudades desde Maule hasta Biobío, las condiciones serán aún más severas, con temperaturas que oscilarán entre 37 y 39 grados. Leyton mencionó que en Chillán, por ejemplo, se podrían registrar hasta 39 grados el domingo. Además, esta ola de calor estará acompañada de fuertes vientos, lo que podría agravar la sensación térmica en la región.

La ola de calor se produce en un contexto donde las temperaturas extremas son cada vez más comunes en Chile, lo que plantea desafíos para la salud pública y la gestión de recursos hídricos en el país.