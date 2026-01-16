Chile implementa nuevo sistema de patentes vehiculares: más combinaciones y distinción para vehículos eléctricos y híbridos

El sistema de identificación vehicular en Chile experimentará un cambio significativo con la modificación del decreto que regula las placas patentes, publicado este viernes en el Diario Oficial. Este nuevo formato alfanumérico, que incluirá más letras y menos números, responde a la inminente escasez de combinaciones disponibles bajo el esquema actual.

La normativa afectará tanto a vehículos de dos o tres ruedas, como motocicletas, como a aquellos de cuatro o más ruedas, incluyendo automóviles, camiones y furgones. Para los vehículos de cuatro ruedas, se abandonará la combinación de cuatro letras y dos números, adoptando un nuevo formato que consistirá en cinco letras y un solo dígito. En el caso de las motocicletas, el formato cambiará de tres letras y dos dígitos a uno que incluirá cuatro letras y un número.

Las autoridades han indicado que esta modificación es necesaria debido a que las combinaciones disponibles para motocicletas están “próximas a agotarse”, mientras que para los automóviles se estima que el límite se alcanzará “en el mediano plazo”. Según las proyecciones oficiales, se espera que las series actuales se terminen alrededor del año 2027 para los vehículos de dos o tres ruedas y hacia 2029 para los de cuatro o más ruedas. El nuevo sistema comenzará a aplicarse una vez que se agoten las combinaciones existentes.

Las primeras series bajo este nuevo formato ya han sido definidas. Para los automóviles, la combinación inicial será del tipo BBBBB-0, mientras que para las motocicletas se utilizará BBBB-0. Este rediseño permitirá ampliar considerablemente el número de patentes disponibles, pasando las motocicletas de menos de 850 mil combinaciones a cerca de 1 millón 750 mil, más del doble del total actual. Por su parte, los autos y vehículos mayores aumentarán su capacidad de combinaciones de menos de 20 millones a más de 40 millones.

Además, la modificación legal introduce una patente especial para vehículos eléctricos o híbridos enchufables nuevos, que se distinguirá por un fondo de color verde, con letras, números, orla y símbolo en color negro. Esta diferenciación facilitará la identificación de estos vehículos, especialmente en situaciones de emergencia o rescate, considerando los riesgos asociados a sus sistemas eléctricos.

Con estos cambios, Chile busca modernizar su sistema de patentes, anticipándose al crecimiento del parque automotor y alineándose con las nuevas tendencias en movilidad.