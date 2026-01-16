Evelyn Matthei llama a la UDI a mantener principios y no acomodarse, advirtiendo sobre el peligro de perder su esencia

Evelyn Matthei, ex candidata presidencial y figura destacada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), se pronunció este viernes en el Consejo Directivo ampliado del partido, donde hizo un llamado a priorizar la lealtad a los principios y a la historia de la UDI, en lugar de centrarse en la disputa por cargos en el futuro gobierno de José Antonio Kast.

Durante su intervención, Matthei enfatizó que la UDI fue fundada sobre la convicción de que Chile necesitaba un orden basado en la dignidad humana, la libertad y el mérito. “Nacimos defendiendo una idea muy clara: que el Estado debe estar al servicio de las personas, y no las personas sometidas al Estado”, afirmó. Además, subrayó que el progreso se construye a través del trabajo y las oportunidades reales, no mediante consignas vacías.

La ex alcaldesa de Providencia advirtió que un partido que olvida sus principios pierde su esencia y, por ende, su utilidad para el país. “Vean la Democracia Cristiana si quieren saber lo que no podemos ser”, dijo, haciendo referencia a la situación actual de ese partido.

Matthei también destacó la necesidad de que la derecha chilena defienda el orden y la autoridad democrática, y que promueva la movilidad social y la calidad en la salud y educación pública. “Si somos fieles a nuestros principios, Chile lo va a notar”, aseguró, instando a sus compañeros a renovar su compromiso con la UDI y con el país.

En otro contexto, el presidente electo José Antonio Kast instó a concentrarse en la emergencia que afecta a la Región del Biobío, donde se ha declarado estado de catástrofe debido a incendios forestales que han dejado 15 fallecidos y han consumido más de 8.000 hectáreas. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, comparó la situación actual con un terremoto, destacando la gravedad de la crisis.

Por otro lado, el cierre del Sename el 12 de enero ha dejado abiertas importantes interrogantes sobre el futuro de la delincuencia juvenil en Chile y la efectividad del nuevo modelo de reinserción. La fiscal regional de Los Ríos mencionó que se están investigando casos de homicidio en la región, lo que pone de relieve la complejidad del escenario delictual.

Finalmente, en el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos anunció la imposición de aranceles de hasta el 25% a países europeos que no apoyen su plan de anexar Groenlandia, lo que podría tener repercusiones en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa.