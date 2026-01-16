Luck Ra ilumina el Festival del Huaso de Olmué 2026: el joven talento argentino que está revolucionando la música urbana en Chile

Esta noche, el Festival del Huaso de Olmué contará con la actuación de Luck Ra, un destacado exponente de la música urbana argentina.

Luck Ra, cuyo nombre real es Juan Facundo Almenara Ordóñez, es un cantante y compositor originario de Córdoba, Argentina, nacido el 20 de febrero de 1999. En menos de una década, ha logrado posicionarse como una de las figuras emergentes más escuchadas en la escena musical de su país y ha comenzado a resonar en el resto de la región, incluyendo Chile. Su carrera despegó en 2017, cuando comenzó a subir sus primeras canciones a YouTube, aunque sus primeros temas ya no están disponibles en las plataformas.

El artista se ha hecho un nombre en el circuito urbano argentino gracias a sencillos como “No quiero más” y, más tarde, con el éxito de “Te mentiría”, que lo catapultó a la fama. Otro de sus temas destacados, “La morocha”, consolidó su presencia en las listas de popularidad de Argentina y más allá. Además, Luck Ra ha colaborado con el reconocido productor Bizarrap en una Music Session que ha tenido un gran impacto en varios países, lo que ha contribuido a su creciente popularidad.

Con su estilo que fusiona géneros como el trap, el reggaetón y la cumbia moderna con el tradicional cuarteto argentino, Luck Ra ha logrado conectar con un público joven, manteniendo una energía rítmica que atrae a una audiencia más amplia. A sus 26 años, su nombre se ha vuelto familiar para quienes siguen las tendencias musicales en plataformas digitales.

La participación de Luck Ra en el Festival del Huaso de Olmué no solo enriquece la diversidad del evento, sino que también simboliza la llegada de una nueva generación de artistas al festival, uno de los más importantes del verano chileno. En su noche inaugural, el certamen logró atraer a 2,5 millones de espectadores, lo que refleja el interés y la relevancia de los artistas que se presentan en este escenario.