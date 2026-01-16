Revolución en la aviación: Otto Aerospace presenta el Phantom 3500, un avión comercial sin ventanas y con tecnología avanzada

La industria aeronáutica se encuentra en un momento de gran innovación, con el anuncio del desarrollo del Phantom 3500, un avión sin ventanas que comenzará a operar en 2027. Este modelo, creado por la empresa Otto Aerospace, ha suscitado tanto interés como inquietud entre el público debido a su diseño inusual.

El Phantom 3500 fue presentado en su primer prototipo a escala real en 2025 y actualmente se encuentra en fase de desarrollo, donde se están incorporando diversas características de seguridad. Otto Aerospace planea fabricar 300 unidades de este avión, con el objetivo de duplicar sus ganancias en el sector de vuelos comerciales. Según el portal Aviation International News, el Phantom 3500 tiene un peso máximo cercano a las 9 toneladas y ofrece un rendimiento de despegue y escape comparable al de jets de categoría superior.

Una de las características más destacadas del Phantom 3500 es su cabina, que cuenta con un volumen de más de 22,65 m³, una altura de 1,95 metros y un ancho de 2,29 metros, lo que la hace más espaciosa que las cabinas de aviones comerciales convencionales. En lugar de ventanas, el avión estará equipado con cámaras externas que transmitirán imágenes en tiempo real a pantallas 4K ubicadas en las paredes y el techo de la cabina, permitiendo a los pasajeros disfrutar de vistas del exterior.

La empresa ha defendido esta innovación, argumentando que las cámaras permitirán un control total del ambiente interior, ofreciendo una experiencia más cómoda y moderna. Sin embargo, se ha establecido que habrá una ventana obligatoria en la salida de emergencia, situada cerca del baño trasero, para cumplir con las normativas de seguridad.

El desarrollo del Phantom 3500 representa un avance significativo en la tecnología de aviación, aunque su diseño ha generado un debate sobre la seguridad y la comodidad de los pasajeros en un avión sin ventanas.