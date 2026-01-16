Impactantes imágenes del rescate clandestino de María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz en Noruega

Este viernes se publicaron imágenes exclusivas del operativo que permitió a la líder opositora venezolana María Corina Machado salir clandestinamente de su país para recibir el premio Nobel de la Paz en Noruega, en diciembre del año pasado.

El equipo de rescate Grey Bull Rescue fue el encargado de llevar a cabo esta misión, que se realizó en un contexto de alta tensión política en Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro aún se mantenía en el poder. En un video compartido por el equipo, Machado se muestra agradecida y en buen estado, afirmando: “Soy María Corina Machado, estoy bien, a salvo y muy agradecida con Grey Bull”. Las imágenes fueron grabadas mientras se encontraba a bordo de un barco, presumiblemente en el Mar Caribe.

Brian, un miembro del equipo de rescate, proporcionó detalles sobre la operación, indicando que el 9 de diciembre estaban en Curazao, preparándose para buscar a Machado. “Llevamos aquí, saliendo y entrando de la región hace más de un mes, trabajando en operaciones en Venezuela, pero este es el gran reto. Llevarla de donde está a donde necesita estar es definitivamente un desafío”, comentó Brian, anticipando la complejidad de la misión.

Durante el operativo, el rescatista también actualizó sobre el progreso de la misión, mencionando que no habían tenido noticias de uno de los barcos involucrados en la operación, lo que generaba incertidumbre. Finalmente, el momento culminante llegó cuando Machado se encontró con los rescatistas. En el video, se escucha a un miembro del equipo preguntarle: “¿María? Hola, ¿tienes una maleta o un bolso? ¿O qué tienes?” a lo que ella respondió: “Sí, tengo una… Estoy hablando por teléfono”. La grabación finaliza con Machado subiendo al barco, comentando que estaba “muy mojada, mucho frío”.

Según información proporcionada al Wall Street Journal por una fuente cercana al operativo, Machado y dos personas que la asistieron en su escape lograron atravesar diez puestos de control militares, evitando ser capturados en cada uno de ellos. Esta arriesgada maniobra permitió que la opositora llegara a Curazao, desde donde abordó un avión privado con destino a Noruega para recibir su galardón.

El rescate de María Corina Machado se enmarca en un contexto de creciente represión en Venezuela, donde la oposición ha enfrentado severas restricciones y persecuciones bajo el régimen de Maduro.