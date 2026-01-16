Catalina Edwards se despide de Mega tras 20 años: un adiós que marca el fin de una era mediática

Un importante cambio se produjo en Megamedia con la renuncia de Catalina Edwards, una de sus figuras más reconocidas, tras 20 años de trayectoria.

Este viernes, Megamedia anunció oficialmente la salida de Catalina Edwards, quien ha sido un rostro emblemático de la empresa durante dos décadas. La renuncia se hizo efectiva el 16 de enero de 2026 y se atribuye a una “decisión voluntaria” por motivos personales, según el comunicado emitido por el holding.

La empresa destacó en su misiva la significativa contribución de Edwards en diversas áreas, incluyendo prensa, entretenimiento y radio. “Durante sus 20 años junto a nosotros, Catalina tuvo una participación relevante en diferentes proyectos de nuestro Departamento de Prensa, del matinal Mucho Gusto y Radio Infinita”, se lee en el comunicado. Además, se resaltó su profesionalismo y calidad humana, lo que la convirtió en una figura muy querida dentro del equipo.

La salida de Edwards marca el fin de una era en Megamedia, dejando un vacío considerable en su programación. Hasta su renuncia, la periodista lideraba el programa “Más que números” en Radio Infinita, un espacio reconocido por su análisis económico y de actualidad. Su carrera en la señal privada incluye momentos destacados como ser conductora ancla de “Ahora Noticias” (actualmente Meganoticias), panelista del matinal “Mucho Gusto” y jurado en la versión 2025 del Festival de Viña, el primero bajo la administración de Mega.

A pesar de no haber ofrecido declaraciones públicas sobre su decisión, Edwards se despidió de sus compañeros de trabajo a través de redes sociales, compartiendo una emotiva fotografía que refleja la buena relación que mantuvo con ellos a lo largo de su carrera en el conglomerado.

Con la renuncia de Catalina Edwards, Megamedia se enfrenta a la necesidad de reestructurar sus espacios radiales de cara a la nueva temporada de 2026, lo que representa un desafío significativo para la empresa.