André Ventura, líder ultraderechista, cierra su campaña en Lisboa con un fuerte apoyo y mira a la victoria electoral

André Ventura, líder del partido ultraderechista Chega y candidato a la presidencia de Portugal, llevó a cabo su acto de cierre de campaña este viernes en el centro de Lisboa, donde se mostró optimista ante las encuestas que lo posicionan como el candidato más votado en las elecciones del próximo domingo. Durante su discurso, Ventura animó a sus seguidores con el lema “Ventura es primero el 18 de enero”, refiriéndose a su posible avance a una segunda vuelta contra el exministro socialista António José Seguro.

El evento tuvo lugar en el emblemático ‘descenso de Chiado’, una tradicional caminata electoral que Ventura recorrió eufóricamente, saludando a cientos de simpatizantes. Desde su vehículo, el candidato proclamó: “¡Vamos a echar al socialismo, vamos a ganar!”, mientras avanzaba por los 700 metros que separan la Plaza de Luís de Camões de la del Municipio.

En declaraciones a la prensa, Ventura hizo un llamado al voto útil y envió un mensaje a los líderes del Partido Social Demócrata (PSD) y de Iniciativa Liberal (IL), instando a que no se conviertan en un obstáculo para su victoria. “Si como los números indican, la segunda vuelta fuera entre André Ventura y António José Seguro, espero que el líder del PSD, el de Iniciativa Liberal y los de otros movimientos, con apoyos más conservadores y de la derecha, no sean un obstáculo para la victoria que impida que el socialismo regrese al Palácio de Belém”, afirmó.

El cierre de campaña de Ventura se complementará con un mitin programado para esta noche en el Instituto de Agronomía de Lisboa. En total, hay once candidatos a la presidencia, aunque solo cinco tienen posibilidades reales de éxito, según las encuestas. Estas indican que es poco probable que alguno de los candidatos obtenga más de la mitad de los votos en la primera vuelta, lo que llevaría a una segunda ronda entre los dos más votados en un plazo de 21 días.

António José Seguro, quien se perfila como el principal rival de Ventura, pasó la mañana en el norte del país, en Oporto y Vila Nova de Gaia, antes de dirigirse a Caldas da Rainha, donde votará el domingo. Según un estudio del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa, aunque Ventura podría ganar en la primera vuelta, se anticipa que sería derrotado por Seguro en una eventual segunda vuelta.

El liberal João Cotrim de Figueiredo, quien se posiciona como el tercer candidato más votado, cerrará su campaña con una cena en Braga. Por su parte, Luís Marques Mendes, líder del PSD, se reunió con sus votantes en la terminal fluvial de Rocha do Conde de Óbidos, mientras que el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada, concluirá su campaña en la Praça do Comercio de Lisboa.