Mauricio Medina responde a broma de Paul Vásquez en Olmué: “Fue un chiste de mal gusto y me incomodó”

Paul Vásquez, conocido como El Flaco, hizo su debut en el Festival del Huaso de Olmué 2026 el pasado jueves, presentando una rutina que generó reacciones mixtas entre el público. Mientras que los asistentes en El Patagual respondieron con risas y aplausos, las redes sociales mostraron una opinión dividida, con algunos usuarios calificando su actuación como «fome».

Durante su presentación, Vásquez hizo alusión a su histórica colaboración con Mauricio Medina, conocido como El Indio, con quien formó el popular dúo Dinamita Show. Este comentario provocó una reacción inmediata entre el público, especialmente cuando el comediante respondió a una pregunta sobre la disolución del dúo, afirmando: “Sí, le dije… Dinamita ya no corre”. Ante el murmullo que siguió, intentó aclarar su declaración, pidiendo a la audiencia que no interpretara sus palabras de manera negativa, especialmente en relación a la complicada situación de salud que ha enfrentado Medina.

Cabe recordar que en 2023, Mauricio Medina sufrió la amputación de parte de su pierna derecha debido a complicaciones de salud relacionadas con la diabetes, lo que lo llevó a un largo proceso de rehabilitación y al uso de una prótesis. En el escenario, Vásquez enfatizó que su comentario se refería únicamente a su relación personal con Medina, afirmando: “La verdad es que las relaciones están cortadas” y aclarando que “no hay palabra mal dicha, sino que mal interpretada”.

Tras la actuación de Vásquez, Mauricio Medina decidió responder a las declaraciones de su excompañero en una entrevista con FM Dos. Medina fue claro al distanciarse de los comentarios de Vásquez, afirmando: “Yo me hago cargo de lo que yo hablo, no de lo que habla él”. Además, expresó su descontento con la broma realizada en el festival, calificándola como “un chiste de mal gusto” y dejando en evidencia que la relación entre ambos sigue deteriorada.