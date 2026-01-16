Turismo en Perú: chilenos marcan récord de visitas en 2025, consolidándose como el principal mercado emisor del país

Más de 1,28 millones de turistas chilenos visitaron Perú en 2022, consolidando al país andino como el principal destino internacional para los viajeros de Chile.

Según datos publicados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (Mincetur), el total de visitantes internacionales que llegaron al país alcanzó los 4.157.469, lo que representa un incremento del 4,1% en comparación con 2021 y una recuperación del 78,8% respecto a los niveles previos a la pandemia, cuando se registraron 4,4 millones de llegadas. De este total, los turistas chilenos lideraron la lista con 1.281.858 personas, superando con creces a otros mercados emisores como Estados Unidos, que ocupó el segundo lugar con 628.720 visitantes, seguido por Ecuador con 347.373 y Bolivia con 227.660.

El notable aumento de turistas chilenos se debe, en parte, a la fuerte participación de Sudamérica en el flujo turístico hacia Perú, que concentró el 58,8% del total de visitantes internacionales. En contraste, Norteamérica y Europa representaron el 19,7% y el 14,4% respectivamente, lo que indica que más del 92% de las llegadas al país provinieron de estos tres bloques regionales.

De los turistas que ingresaron a Perú, 3.416.464 se quedaron al menos una noche, lo que implica un crecimiento del 4,9% respecto a 2021 y una recuperación del 78,1% en comparación con el periodo anterior a la pandemia. Por otro lado, 741.005 visitantes fueron clasificados como excursionistas, es decir, personas que no utilizaron servicios de alojamiento, destacando los desplazamientos de corta duración desde países vecinos, incluido Chile.

El aeropuerto internacional Jorge Chávez en Lima fue el principal punto de entrada, concentrando el 56% de las llegadas internacionales. Sin embargo, los pasos fronterizos del sur del país, especialmente aquellos que conectan con Chile, jugaron un papel crucial en el intercambio turístico, reflejando la intensa relación entre ambos países.