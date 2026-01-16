Julio Iglesias niega acusaciones de agresión sexual y denuncia maldad en su contra tras denuncias de ex empleadas

El cantante Julio Iglesias enfrenta graves acusaciones de abusos sexuales y humillaciones laborales por parte de dos ex empleadas, quienes han presentado una denuncia formal ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España. Las denunciantes, que trabajaron para el artista en 2021, lo acusan de delitos que incluyen trata de seres humanos, agresión sexual, acoso, lesiones y vulneración de derechos laborales.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Julio Iglesias ha negado rotundamente las acusaciones, calificándolas de “falsas”. En su mensaje, el cantante expresó: “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”. Además, Iglesias manifestó su intención de defender su dignidad ante lo que considera un agravio grave, afirmando que “nunca había sentido tanta maldad”.

El comunicado también incluyó un agradecimiento a quienes lo han apoyado durante este difícil momento. Entre los comentarios de apoyo, destaca el de su esposa, Miranda Iglesias Rijnsburger, quien expresó su lealtad con un emotivo mensaje: “A tu lado, siempre”. Sin embargo, sus hijos, Enrique y Julio Jr., han hecho referencia a la situación que enfrenta su padre, aunque no han emitido declaraciones públicas detalladas.

La denuncia, a la que tuvo acceso el medio digital español elDiario.es, detalla que los hechos ocurrieron en las residencias que Iglesias posee en República Dominicana y Bahamas. Las denunciantes relatan haber vivido en un entorno de intimidación, dependencia económica y aislamiento, describiendo situaciones de abuso que incluyen penetraciones no consentidas, tocamientos, bofetadas, insultos y vejaciones, algunas de las cuales habrían ocurrido en presencia de otros miembros del entorno del artista.

La investigación por parte de la Fiscalía se inició a comienzos de enero y se centra en las alegaciones de un presunto sistema de explotación y control sobre las empleadas de Iglesias. Las acusaciones han generado un amplio debate en los medios y en las redes sociales, donde la figura del cantante se encuentra bajo un intenso escrutinio público.