Cortes de luz programados en siete comunas de la RM este viernes 16 de enero: conoce los horarios y sectores afectados

La empresa Enel ha anunciado cortes de suministro eléctrico programados para este viernes 16 de enero, que afectarán a siete comunas de la Región Metropolitana de Chile. Estos cortes, que podrían extenderse por hasta siete horas, son parte de trabajos de mantenimiento en el tendido eléctrico, según informó la compañía.

Las comunas que experimentarán interrupciones en el suministro son Quilicura, Maipú, La Florida, Macul, Las Condes, San Joaquín y Lo Prado. En particular, en San Joaquín, los cortes se llevarán a cabo desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. Los residentes pueden verificar si su hogar se encuentra en las áreas afectadas ingresando su dirección en el buscador de Enel.

Además, el contexto de la noticia se ve marcado por la situación de emergencia en la Región del Biobío, donde se ha declarado estado de catástrofe debido a incendios forestales que han dejado 15 fallecidos y han consumido más de 8.000 hectáreas. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, ha calificado la situación como “más fuerte que el terremoto”, mientras las autoridades trabajan para controlar los focos activos en las regiones de Biobío y Ñuble.

Por otro lado, el cierre del Sename el 12 de enero ha generado interrogantes sobre el futuro del tratamiento de la delincuencia juvenil en el país. Las autoridades se enfrentan al desafío de implementar un nuevo modelo de reinserción que aborde las trayectorias de abandono de los jóvenes.

En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos ha anunciado la imposición de aranceles de hasta el 25% a países europeos que no apoyen su plan de anexión de Groenlandia, lo que podría tener repercusiones en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa.