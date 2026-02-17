Comisión de Salud votará moción para incluir calorías en menús de restaurantes y cafeterías

Una nueva propuesta legislativa en Chile busca desincentivar el consumo de alimentos altamente calóricos en restaurantes y cafeterías, con el objetivo de combatir el sobrepeso y la obesidad en la población.

El 21 de enero, la senadora Ximena Órdenes, junto a los senadores Iván Flores y Francisco Chahuán, se reunió con su colega Sebastián Keitel, autor de la moción, quien expuso los fundamentos de la iniciativa. Keitel destacó que “lo que queremos es desincentivar el consumo de ciertos productos considerando los índices de sobrepeso y obesidad de la población (…) No se trata de una obsesión. Se ha dicho que el proyecto implicará gastos para la industria, pero no es así”.

La propuesta, que cuenta con el respaldo de varios legisladores, establece que los menús de restaurantes, fuentes de soda, pubs y cafeterías deben incluir, además de la descripción y el precio de los alimentos, la información calórica de cada plato o porción. Keitel aclaró que “en ningún caso queremos que los dueños de esos locales contraten un nutricionista. Basta con sacarle una foto al plato de comida para que la inteligencia artificial indique las calorías. Tampoco agregar esa información debería ser costoso y en ningún caso implica cambiar el menú. Creemos que la gente debe tener información antes de comer”.

Durante la sesión, se presentaron datos alarmantes sobre la alimentación en Chile: solo el 5% de la población considera que se alimenta de manera saludable. Además, se reveló que el consumo anual per cápita de pan es de 96 kilos, mientras que el de legumbres apenas alcanza los 2 kilos. Un dato preocupante es que el 70% de las personas con sobrepeso u obesidad no se reconocen como tales y, sorprendentemente, consideran que sus hijos con estas condiciones metabólicas son saludables.

La moción, que también es respaldada por la senadora María José Gatica y los senadores Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, tiene como objetivo proporcionar a los consumidores información esencial sobre el contenido calórico de los menús. Esto permitirá a los comensales tomar decisiones más informadas sobre su alimentación en locales comerciales como restaurantes, patios de comida y food trucks.

La normativa obligaría a que la información calórica se incluya en las cartas de menú, pizarras y otros medios de exhibición, colocándola junto al nombre de cada plato, alimento o bebida, para que los consumidores puedan acceder a esta información al momento de hacer su elección.