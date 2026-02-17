Giancarlo Petaccia: De la televisión a un exitoso emprendimiento de estilo de vida saludable en Estados Unidos

Giancarlo Petaccia, reconocido periodista y presentador chileno, ha dado un giro inesperado en su carrera al lanzar un proyecto enfocado en un estilo de vida saludable.

Petaccia, famoso por su trabajo en programas de televisión como “Primer plano”, “Mira quien habla” y “Secreto a voces”, ha decidido alejarse de la pantalla tras más de 20 años en el medio. Su trayectoria comenzó en el ámbito publicitario, pero su gran oportunidad llegó en 1997 con el programa de viajes “Teletour”, que estuvo al aire durante tres años. Su éxito en La Red le permitió coanimar el Festival de la OTI junto a Susana Roccatagliata, y posteriormente se unió a Canal 13 para participar en “La mañana del 13”.

El momento culminante de su carrera se produjo en 2002, cuando asumió la conducción de “Primer plano” junto a la fallecida Carolina Fadic y Patricia Larraín, un programa que lideró durante cuatro años. En 2006, se trasladó a Mega, donde estuvo al frente de varios programas de farándula, incluyendo “Mira quien habla” y “Secreto a voces”, además de animar el Festival de Dichato en 2012. Sin embargo, en ese mismo año, decidió finalizar su contrato con Mega debido a la falta de proyectos que le interesaran.

Tras su salida, Petaccia trabajó en Canal 13 y UCV TV, donde condujo programas como “Alfombra roja” y “De Aquí No Sale”. Su última aparición en televisión fue en 2017 en “La Divina Comida”. Desde entonces, ha estado ausente de la pantalla chica, enfocándose en su nuevo emprendimiento, denominado Proyecto Petaccia.

Este nuevo proyecto busca motivar a las personas a adoptar un estilo de vida más saludable a través de conferencias y redes sociales. En una reciente entrevista con el programa “Hay que decirlo”, Petaccia explicó que su programa “Código Petaccia” ha crecido significativamente, contando ya con 100 mil alumnos. “Código Petaccia se ha convertido hoy en día en una academia. Tenemos diferentes tipos de cursos a nivel latinoamericano, donde educamos a la gente sobre cómo comer, cuidarse y vivir mejor”, afirmó.

Pamela Díaz, quien también participó en la entrevista, compartió su experiencia con el método, revelando que logró bajar de peso y mejorar su piel en menos de un mes y medio. A sus 57 años, Giancarlo Petaccia se encuentra radicado en Florida, Estados Unidos, y está completamente dedicado a su proyecto de alimentación y bienestar.