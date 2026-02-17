Visón americano causa alarma en Freire: vecinos preocupados por su presencia en zonas urbanas y rurales

Preocupación en la provincia de Cautín por la presencia del visón americano, un mamífero agresivo avistado en Freire, La Araucanía.

La comunidad de Freire, en la región de La Araucanía, se encuentra en alerta tras la aparición de un visón americano en una vivienda de la zona urbana. Este mamífero, conocido por su comportamiento agresivo, fue captado por una cámara de seguridad merodeando en el antejardín de una casa en la calle Fuenzalida. Los vecinos han expresado su inquietud, ya que no es la primera vez que se reporta la presencia de este animal en la zona, especialmente en esta época de verano, cuando muchos visitantes acuden a las áreas cercanas al río Allipén.

Claudia Inostroza, residente de la localidad, comentó sobre el temor que sienten los habitantes ante la posibilidad de nuevos avistamientos. El visón americano, que fue introducido en la Patagonia chilena para la industria peletera, ha expandido su hábitat hasta La Araucanía, donde su comportamiento depredador ha comenzado a afectar a la fauna local y a la ganadería.

El ingeniero en recursos naturales, Tomás Guzmán, explicó que esta especie se alimenta de aves de corral, silvestres, peces, insectos, reptiles, roedores y anfibios, lo que representa una amenaza significativa para la ganadería en la región. Guzmán también señaló que el visón americano se ha concentrado en comunas como Pitrufquén y Toltén, donde la proximidad a los ríos favorece su presencia.

A pesar de la preocupación de la comunidad, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el tema. Sin embargo, se ha informado que existe un programa destinado al control del visón americano, que incluye la recepción y registro de denuncias sobre ataques, así como un monitoreo para identificar áreas con alta concentración de esta especie. Este programa también contempla capacitaciones para la población, recomendando no acercarse ni intentar capturar al visón americano.