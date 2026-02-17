Parisi advierte sobre riesgos del nombramiento de Jouannet como subsecretario del Interior en medio de controversias empresariales

Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), ha expresado su preocupación por el nombramiento de Andrés Jouannet como subsecretario del Interior, debido a sus conexiones con empresarios implicados en causas judiciales.

En una reciente intervención en T13 En Vivo, Parisi se refirió a la situación que podría generarse cuando Jouannet asuma su cargo el próximo 11 de marzo. El diputado, que posee ocho sociedades, no ha registrado actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII), y está vinculado a figuras como Emilio Yang, quien es investigado por presunto tráfico de influencias en relación a Karol Cariola del Partido Comunista, y Alberto Hadad, formalizado por financiamiento irregular de campañas políticas en 2019.

Parisi indicó que la bancada del PDG está preocupada por estos vínculos y subrayó que “tiene que dar explicaciones la ministra de Seguridad o bien el ministro del Interior”. A pesar de que su partido respeta la decisión del presidente electo, José Antonio Kast, de nombrar a Jouannet, el líder del PDG advirtió sobre las posibles complicaciones que esto podría acarrear para la agenda del nuevo gobierno. “Es una situación crítica, se puede trabar la agenda que es muy importante de Kast que nosotros apoyamos”, afirmó.

El ex candidato presidencial también sugirió que la situación podría justificar la creación de una comisión investigadora, señalando que la relación de Jouannet con un empresario chino es particularmente preocupante, ya que no se trata de una simple amistad, sino de una asociación comercial.

La controversia en torno al nombramiento de Jouannet se suma a un contexto más amplio de inquietudes sobre la transparencia y la ética en el nuevo gabinete de Kast, que ha sido objeto de críticas desde diversos sectores políticos. La situación sigue evolucionando mientras se espera la confirmación oficial del nuevo subsecretario.