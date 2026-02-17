Tragedia en Valparaíso: mujer de 71 años muere y otra queda grave tras atropello, conductor detenido

Un trágico accidente de tránsito se produjo la noche del lunes en Valparaíso, donde un doble atropello dejó una persona fallecida y otra gravemente herida.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:10 horas en la intersección de Avenida Rodelillo con La Merced, cerca del cuartel de bomberos. Según información proporcionada por Carabineros, al llegar al lugar, encontraron a una mujer de 71 años en la acera, quien ya no presentaba signos vitales, confirmándose su deceso en el sitio. Otra mujer, de 52 años, fue atendida por equipos de salud y posteriormente trasladada al Hospital Carlos Van Buren con lesiones que se consideran graves.

Las autoridades detuvieron a un joven de 23 años, señalado como el conductor responsable del atropello. El Ministerio Público ha solicitado la intervención de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y esclarecer las circunstancias del accidente. El detenido será presentado ante el tribunal para el control de detención.

De acuerdo con los primeros informes, el vehículo implicado en el atropello no solo impactó a las dos mujeres, sino que también colisionó contra un muro en la misma avenida. Tras el accidente, algunos vecinos intentaron retener a los ocupantes del vehículo, quienes intentaron huir por pasajes cercanos. Posteriormente, uno de ellos fue capturado por las autoridades.

En la escena del accidente, trabajaron voluntarios de Bomberos de Valparaíso, junto con personal del SAMU y Carabineros, quienes se encargaron de las labores investigativas y de atención a las víctimas.