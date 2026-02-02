Hospital del Salvador aclara controversia por operación a madre de ministra de Salud, asegurando cumplimiento de protocolos y criterios de urgencia

El Hospital del Salvador ha emitido un comunicado en defensa de la operación de la madre de 87 años de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien fue atendida por una fractura de cadera.

El incidente ocurrió el pasado martes 23 de diciembre, cuando la madre de Aguilera ingresó a la unidad de urgencias del hospital ubicado en Providencia. En su declaración, el hospital aseguró que cuenta con un “equipo profesional preparado y comprometido con ofrecer una atención integral a cada persona que ingresa a nuestra Unidad de Emergencia Hospitalaria”.

Respecto a la intervención quirúrgica, el hospital explicó que se siguieron los protocolos y estándares establecidos, y que se verificó que la paciente cumplía con los criterios de priorización relacionados con su edad y condición clínica. “La resolución quirúrgica de esta paciente no afectó la oportunidad de atención del resto de los pacientes con patología similar que se encontraban en el Hospital”, añadieron desde el recinto.

A pesar de la defensa del hospital, se ha anunciado una investigación interna para revisar los antecedentes del caso y fortalecer los mecanismos de protección de la información. Esto se produce en un contexto en el que el caso ha generado un nuevo flanco político para el gobierno saliente de Gabriel Boric, ya que varias bancadas de diputados han solicitado al Ministerio de Salud que aclare si hubo algún tipo de privilegio en la atención brindada a la madre de la ministra Aguilera.

El Hospital del Salvador ha manifestado su compromiso con la transparencia y la atención equitativa, en medio de las críticas y la atención mediática que ha suscitado este caso.