Kast promueve un corredor humanitario regional en su visita a Ecuador y Perú para enfrentar crisis migratoria

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, concluyó su visita oficial a Ecuador, donde se reunió con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para abordar temas de seguridad regional como el crimen organizado, la inmigración ilegal y el narcotráfico.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en Quito, ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de establecer mecanismos de coordinación regional para enfrentar la crisis migratoria. Kast destacó que “Ecuador también está viviendo una situación crítica, y efectivamente el corredor humanitario tiene que ser analizado por los distintos países y tener la colaboración de todos: Chile, Argentina, eventualmente Bolivia, Perú, Ecuador”. Esta propuesta busca facilitar el tránsito seguro de migrantes en la región.

Como parte de su gira, Kast realizó una escala en Lima, Perú, donde estuvo acompañado por los senadores electos Cristian Vial y Rodolfo Carter. En la capital peruana, la delegación se reunió con el canciller Hugo de Zelay y el presidente peruano, José Jeri, con quien mantuvo una conversación telefónica. Kast planea regresar a Perú en enero para una reunión presencial con Jeri, enfocándose en temas de migración y cooperación regional.

En relación a la situación migratoria, Kast mencionó que un número significativo de personas busca regresar a Venezuela, lo que requiere evaluar diversas alternativas logísticas para facilitar su traslado. “Hay que analizar todas las vías. Pueden ser terrestres, aéreas, marítimas. Creo que hay una buena disposición para que podamos avanzar en esa línea”, afirmó el presidente electo, subrayando la importancia de la colaboración de otros países como Colombia y Venezuela en este proceso.

Kast también enfatizó que la implementación de un corredor humanitario requiere la participación activa de los países involucrados y la coordinación de las autoridades fronterizas. Al finalizar su visita a Ecuador, reiteró la importancia de extender esta coordinación a otros países de la región, esperando que Colombia se sume a estos esfuerzos y que se garantice el ingreso de personas a Venezuela una vez que lleguen a su frontera.