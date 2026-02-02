El regreso de Waleska Marambio: Daniela Lhorente revive a la icónica joven y desata la nostalgia en redes sociales

La actriz Daniela Lhorente ha revivido la nostalgia entre los televidentes al retomar su icónico papel de Waleska Marambio, un personaje emblemático de la teleserie chilena “El Circo de las Montini”, que se emitió hace más de dos décadas. Este inesperado regreso tuvo lugar el miércoles, cuando Lhorente compartió en su cuenta de Instagram una serie de historias en las que aparece caracterizada nuevamente como Waleska, un rol que la catapultó a la fama en los años 2000.

“El Circo de las Montini” se convirtió en un fenómeno televisivo en Chile, siendo recordada con cariño por el público, especialmente tras sus retransmisiones. Waleska Marambio, interpretada por Lhorente, se destacó por su personalidad frontal y sus memorables frases, muchas de las cuales han sido replicadas y viralizadas en redes sociales. Un aspecto que contribuyó a la popularidad del personaje fue el hecho de que Lhorente estaba realmente embarazada durante las grabaciones, lo que se integró a la trama y generó un giro significativo en la historia.

En su reciente aparición en Instagram, Lhorente invitó a sus seguidores a interactuar con Waleska, escribiendo: “¿Vieron que volví? ¡Así es chiquillos! Waleska atiende. Dejen sus preguntas, no sean tímidos!” Esta invitación fue acompañada de una caja de preguntas, donde los fanáticos pudieron dejar sus inquietudes. Además, la actriz insinuó que su regreso podría traer novedades, comentando: “La legal que se vienen cositas”, lo que ha generado expectativa entre sus seguidores.

Las reacciones no se hicieron esperar, con numerosos comentarios de apoyo, nostalgia y humor. Los usuarios celebraron la vigencia de Waleska y pidieron más contenido relacionado, como videos, colaboraciones e incluso un podcast. Algunos seguidores sugirieron la idea de reunir a otros personajes del circo en nuevos formatos digitales, destacando la conexión que el personaje mantiene con el público chileno.

Comentarios como: “Y en la graduación de 4to medio, le regalaron un ramo de gladiolo terrible bonito” y “Deberían nombrarla hija ilustre de Limache” reflejan el cariño que los fanáticos aún sienten por Waleska Marambio. Así, el retorno de este personaje demuestra que, a pesar del paso del tiempo, sigue vivo en la memoria colectiva y mantiene una conexión especial con la audiencia.