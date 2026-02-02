Daniel Fuenzalida se despide entre lágrimas de Radio Activa tras 15 años, buscando nuevos horizontes personales y profesionales

Daniel Fuenzalida anunció su salida de Radio Activa tras 15 años de trayectoria, en un emotivo video compartido en su cuenta de Instagram. En el clip, el locutor, visiblemente emocionado, comunicó su decisión de dejar la emisora 92.5, explicando que lo hace con el objetivo de continuar su crecimiento personal y profesional.

“Estimada familia auditores RADIO ACTIVA, antes que terminara el año tenía que tomar esta decisión, doy un paso al costado de mi querida 92.5, solo con el afán de querer seguir creciendo de forma Personal y profesional”, expresó Fuenzalida. Agradeció a sus oyentes por el apoyo recibido a lo largo de su carrera, mencionando que ha vivido momentos tanto buenos como difíciles en la radio. “Perdón por mis errores y desaciertos en estos años, gracias a mis queridos auditores jamás olvidaré su apoyo y contención en momentos tan difíciles personales”, añadió.

El locutor también dedicó unas palabras de agradecimiento a Pablo Stange, quien fue una figura clave en su carrera, especialmente tras su rehabilitación. “Gracias a Pablo Stange por tu amistad y apoyo constante y sobre todo el primero en creer en mí después de mi rehabilitación (ahí comenzó todo)”.

Fuenzalida concluyó su mensaje con un tono optimista, afirmando que se embarcará en un nuevo camino y que pronto compartirá más detalles sobre su futuro profesional. “Seguiremos escuchándonos en otra radio, besos abrazos a todos y muy muy feliz 2026 desde acá les doy mi último FUAAAAAA!!!! Solo se vive una vez”, escribió.

En su emotivo discurso, el locutor no pudo contener las lágrimas, reflexionando sobre su conexión con la radio: “Perdón la emoción, pero cuando uno habla de la radio (…) obviamente a uno le pega, porque tiene que ver con mi historia, con todo lo que he vivido (…) con tanto cariño que yo he recibido en la radio”.

Fuenzalida destacó que la decisión de dejar Radio Activa fue difícil, ya que considera a la emisora como su familia y ha vivido allí algunos de los mejores momentos de su vida.