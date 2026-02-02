Los 8 finalistas de ‘Coliseo’ lucharán por un lugar en el Festival de Viña 2026 este sábado

Este sábado, el programa ‘Coliseo’ definirá al comediante que representará el humor en el Festival de Viña 2026, a casi dos meses del evento.

El certamen, que ha captado la atención del público, ha llegado a su fase final tras 12 capítulos en los que un jurado compuesto por Jorge Alis, Pamela Leiva, Álvaro Salas y Myriam Hernández evaluó a los participantes. De este proceso, se han seleccionado a ocho finalistas que competirán por el título.

Entre los finalistas se encuentra Andrés Pozo, un reconocido actor chileno que ha destacado en la serie ‘Tranquilo Papá’, quien ha impresionado al jurado con su faceta humorística. También se presenta Asskha Sumathra, una transformista que ha logrado cautivar tanto en redes sociales como en el escenario del ‘Coliseo’. Ella se enfrentará a los artistas argentinos de Circo Marisko en la gran final.

El standupero chileno Claudio Merlín competirá por los votos del público junto a Juanchy, un carismático adulto mayor que utiliza el humor para abordar sus dolencias y experiencias de vida, acompañado de su enfermera. Además, Lis la cubana, una de las favoritas del público, se suma a la lista con su propuesta que fusiona el teatro musical y el humor.

Completa la lista de finalistas el dúo de comediantes chilenos Nico Pontigo y el Sr. Kampos, quien ofrece una perspectiva única sobre su discapacidad a través de la comedia.

El desenlace del programa será decisivo, ya que, según lo informado por Mega, será el público quien elija al ganador mediante votaciones a través de mensajería de texto e internet, lo que añade un elemento de interacción y emoción al evento.