Estudio de Cochrane revela que medicamentos con cannabis no alivian el dolor neuropático crónico de manera efectiva

Un estudio de Cochrane revela que los medicamentos a base de cannabis no muestran evidencia clara de alivio para el dolor neuropático crónico.

La organización Cochrane, reconocida por sus revisiones sistemáticas de alta calidad en investigación médica, ha publicado un estudio que concluye que no hay pruebas contundentes de que los medicamentos que contienen cannabis sean efectivos para aliviar el dolor neuropático crónico. Esta investigación analizó 21 ensayos clínicos que involucraron a más de 2,100 adultos, donde se compararon los efectos de los medicamentos con cannabis frente a placebos durante un periodo de entre 2 y 26 semanas.

El dolor neuropático crónico, que resulta de un daño en los nervios, es un problema de salud que actualmente no se puede tratar de manera efectiva con los medicamentos convencionales, los cuales solo benefician a una minoría de los pacientes. Este contexto ha llevado a un creciente interés en alternativas como los fármacos que contienen compuestos de cannabis.

En la revisión, los investigadores clasificaron los medicamentos a base de cannabis en tres categorías: aquellos que contienen principalmente tetrahidrocannabinol (THC), el componente psicoactivo del cannabis; los que contienen principalmente cannabidiol (CBD), un compuesto no intoxicante; y los que combinan cantidades similares de THC y CBD. Sin embargo, no se encontró evidencia clara de que ninguno de estos tipos de medicamentos lograra reducir el dolor en al menos un 50%, ni que superaran el efecto de los placebos.

Cochrane señala que, aunque algunos pacientes reportaron ligeras mejorías al usar productos con THC y CBD, estos cambios no fueron lo suficientemente significativos desde el punto de vista clínico. Además, los ensayos revisados carecían de información consistente sobre los posibles efectos adversos de estos medicamentos, lo que genera incertidumbre sobre su seguridad. Se observó que los productos con THC estaban asociados con un aumento de síntomas como mareos y somnolencia, y un número notable de participantes abandonó los ensayos debido a efectos secundarios.

Winfried Häuser, médica e investigadora de la Universidad Técnica de Múnich y del Centro Médico de Medicina del Dolor y Salud Mental de Saarbrücken, quien es autora del estudio, enfatizó la necesidad de realizar más investigaciones. “Necesitamos estudios más grandes y bien diseñados con una duración del tratamiento de al menos 12 semanas que incluyan a personas con enfermedades concurrentes físicas y mentales para comprender completamente los efectos beneficiosos y perjudiciales de los medicamentos con cannabis”, afirmó.

El estudio concluye que la evidencia sobre la efectividad de los medicamentos con cannabis para el dolor neuropático crónico sigue siendo débil y poco clara. “En la actualidad, la calidad de la mayoría de los ensayos es demasiado baja para establecer conclusiones firmes”, agregó Häuser. La revisión fue publicada en la Cochrane Database of Systematic Reviews en 2026.