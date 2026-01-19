Tragedia en Brooklyn: Muere Kianna Underwood, exestrella de Nickelodeon, tras ser atropellada a los 33 años

La actriz Kianna Underwood, conocida por su participación en la serie infantil “All That” de Nickelodeon, ha fallecido a los 33 años tras ser atropellada en Brooklyn, Nueva York.

El trágico suceso ocurrió el viernes 16 de enero, cuando Underwood cruzaba un paso peatonal en la intersección de Pitkin Avenue y Mother Gaston. Según el Departamento de Policía de Nueva York, la actriz fue impactada por una camioneta Ford Explorer que se dio a la fuga, y un segundo vehículo también estuvo involucrado en el accidente. Las autoridades confirmaron que Underwood sufrió graves heridas en la cabeza y el torso, lo que llevó a su muerte en el lugar del incidente.

La noticia de su fallecimiento ha causado una profunda conmoción en el mundo del espectáculo, especialmente entre sus compañeros de elenco. Angelique Baques, quien trabajó junto a Underwood en “All That”, expresó su dolor a través de un mensaje en Instagram: “No tienen idea de cuánto duele esto… me siento devastada. Muchas personas le fallaron”.

Kianna Underwood se destacó en la serie “All That”, que fue un pilar de la programación infantil de Nickelodeon en los años 90 y 2000, y su legado perdurará en la memoria de sus seguidores y colegas. La policía continúa investigando las circunstancias del accidente y busca a los conductores involucrados.