Dueño de perro que atacó y mató a anciano en Melipilla es formalizado por cuasidelito de homicidio y lesiones

Un hombre de 59 años fue formalizado en Melipilla tras la muerte de un adulto mayor a causa de un ataque de su perro pitbull.

El incidente ocurrió el domingo a las 11:00 horas en el sector de Mallarauco, Región Metropolitana, cuando el perro agredió a un hombre de 81 años, causándole múltiples heridas que resultaron fatales. La víctima falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Durante el ataque, el perro también hirió a otras dos personas, entre ellas el hijo del anciano, de 42 años, quien sufrió lesiones de menor gravedad. Para detener la agresión, el hijo del fallecido utilizó una escopeta no inscrita, lo que llevó a su arresto por porte ilegal de arma de fuego.

El dueño del perro fue detenido y formalizado por cuasidelito de homicidio y cuasidelito de lesiones menos graves. En la audiencia, la Fiscalía solicitó medidas cautelares que incluyen firma mensual en dependencias de Carabineros y arraigo nacional, las cuales fueron aceptadas por el tribunal, según informó el fiscal de Melipilla, Christian Allende.

El hijo del adulto mayor, quien disparó para proteger a su padre, también fue liberado tras acreditarse que actuó en defensa. Este trágico suceso ha generado preocupación en la comunidad sobre la tenencia responsable de mascotas y la seguridad pública.