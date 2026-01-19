Rumen Radev sorprende al país con su dimisión como presidente de Bulgaria tras nueve años en el cargo

El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, anunció su inesperada dimisión este lunes, tras casi una década en el cargo, lo que ha reavivado las especulaciones sobre su posible incursión en la política como líder de un nuevo partido.

Radev, quien ha ocupado un puesto mayormente ceremonial desde su elección en 2016, hizo el anuncio durante un discurso transmitido por la televisión pública BNT. En su intervención, el mandatario indicó que presentará formalmente su renuncia ante el Tribunal Constitucional este martes. Si su dimisión es aceptada, la vicepresidenta Iliana Iotova asumirá el cargo hasta las elecciones presidenciales programadas para noviembre.

La dimisión de Radev se produce en un contexto de inestabilidad política en Bulgaria, donde ha tenido que nombrar gobiernos interinos en siete ocasiones desde 2021, en un intento por salvaguardar el interés público y el funcionamiento del Estado. En su discurso, el presidente subrayó que, a pesar de los avances en la integración europea de Bulgaria, la insatisfacción entre la población persiste, especialmente en el país más pobre de la Unión Europea.

“Hoy me dirijo por última vez a ustedes como presidente. En primer lugar, me gustaría pedir perdón por lo que no pude lograr. Pero precisamente mi convicción de que lo lograremos es uno de los principales motivos de esta decisión”, expresó Radev, quien también planteó interrogantes sobre la falta de confianza de los búlgaros en las instituciones democráticas y los medios de comunicación.

El exmilitar, considerado cercano a Rusia, destacó que Bulgaria ha alcanzado hitos significativos como su membresía en Schengen y la Eurozona, pero cuestionó por qué estos logros no han conducido a una mayor estabilidad y satisfacción entre los ciudadanos. “Nuestra democracia no sobrevivirá si la dejamos en manos de corruptos y extremistas”, advirtió, sugiriendo que su compromiso con el futuro del país podría llevarlo a postularse en las próximas elecciones legislativas.

Radev también hizo referencia a las protestas masivas de finales de 2025, que exigían medidas contra la corrupción, y que resultaron en la dimisión del gobierno del conservador Rosen Zhelyazkov el 11 de diciembre. Estas manifestaciones fueron vistas como un punto de inflexión en la política búlgaro, reflejando el descontento generalizado hacia figuras políticas como Boyko Borisov y Delyan Peevski, ambos asociados con escándalos de corrupción.

Con la renuncia de Radev, Iotova tendrá la responsabilidad de nombrar un primer ministro técnico que dirija un gobierno interino y de establecer la fecha para las elecciones legislativas, que se prevé se realicen a finales de marzo o principios de abril de 2024.