Cathy Barriga enfrenta acusación del CDE por mal manejo financiero y podría recibir 37 años de prisión

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha solicitado una pena de hasta 37 años de prisión para la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, en el marco de una acusación presentada en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago.

Según informa La Tercera, el fiscal Marcelo Chandía ha pedido una sentencia más severa que la solicitada por el Ministerio Público, que había propuesto 23 años de cárcel. El CDE argumenta que durante el mandato de Barriga, se manejó una cantidad significativa de dinero sin el debido control, lo que llevó a la presentación de esta acusación.

El organismo estatal destacó que Barriga implementó una estructura financiera diseñada para eludir los controles internos, lo que sugiere que los delitos cometidos no fueron incidentes aislados, sino parte de una política sistemática. Esta política consistía en liberar recursos de manera artificial para financiar programas y eventos que carecían de respaldo financiero real.

El CDE estima que el perjuicio fiscal causado por las acciones de Barriga supera los 32 mil millones de pesos chilenos, debido a la sobre ejecución del gasto, la ocultación de obligaciones financieras, la eliminación de deudas y el uso irregular de certificados. Entre los gastos cuestionados se incluyen campañas comunicacionales, programas sociales sin respaldo financiero, eventos masivos y pagos a proveedores.

La audiencia de preparación del juicio oral está programada para el 2 de febrero, donde se revisarán las acusaciones presentadas por la Fiscalía Oriente, el CDE y otros querellantes.