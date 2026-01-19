Tragedia ferroviaria en España: 40 muertos y 43 heridos tras descarrilamiento de tren en Córdoba, se declara luto nacional

La cifra de víctimas fatales tras el accidente ferroviario ocurrido el domingo en el sur de España ha aumentado a 40, según lo reportado por El País. El siniestro, que tuvo lugar en Adamuz, Córdoba, dejó también a 43 personas hospitalizadas, de las cuales 12 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), incluyendo a nueve en estado grave.

Hasta el lunes, las autoridades locales habían confirmado 39 muertes, pero el ministro de Transporte, Óscar Puente, advirtió que esta cifra podría seguir en aumento, señalando que “no es definitiva”. El tren de alta velocidad de la empresa Iryo, que partió de Málaga a las 18:40 hora local (14:40 hora de Chile) con 317 pasajeros a bordo, descarriló a las 19:39 (15:39 de Chile).

Los últimos tres vagones del tren invadieron la vía contigua, donde circulaba otro convoy de la empresa pública Renfe, que se dirigía a Huelva. Este impacto provocó que los dos primeros vagones del tren de Renfe también descarrilaran. En la escena del accidente, más de 220 guardias civiles están trabajando para recolectar evidencia en las vías y áreas cercanas, con el fin de identificar a las víctimas y esclarecer las causas del trágico evento.

Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, destacó que las labores de identificación de los fallecidos serán “intensas, duras y complicadas”. Para facilitar este proceso, la Guardia Civil ha establecido oficinas en Madrid, Sevilla, Córdoba, Huelva y Málaga, donde se tomarán muestras de ADN para acelerar la identificación de las víctimas.

En respuesta a la tragedia, el Gobierno de España ha decidido declarar tres días de luto nacional, que comenzarán a la medianoche de hoy, 19 de enero, y se extenderán hasta la medianoche del jueves 22 de enero. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su dolor por la situación, afirmando que “hoy es un día de dolor para toda España” y extendió su solidaridad a las familias de las víctimas. Además, Sánchez aseguró que se investigará a fondo lo sucedido, prometiendo que se informará a la ciudadanía con total transparencia sobre las causas del accidente.