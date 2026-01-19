El noble gesto del periodista Rodríguez Pérez que conmueve y aplauden en redes tras cortar entrevista a afectada por incendios

El periodista Rodríguez Pérez ha sido elogiado en redes sociales por su sensible reacción durante una entrevista en el matinal “Tu Día”, emitido desde Lirquén, en la comuna de Penco, región del Biobío. Pérez se encontraba en la zona para informar sobre los devastadores incendios forestales que han afectado a la comunidad desde el pasado fin de semana.

Durante su cobertura, el periodista se acercó a una vecina que compartió su angustiante experiencia ante la falta de ayuda en medio de la crisis. La mujer, visiblemente afectada, expresó: “Parece que no llegan los que tienen que llegar a ayudar. Por último, con una pala, una picota, lo que sea, porque se están perdiendo igual los departamentos. Y eso es lo malo. No hay ayuda, no llegan los bomberos, no hay nada como para tener ayuda”.

Consciente de la delicada situación, Rodríguez Pérez decidió interrumpir la entrevista, argumentando: “Es súper entendible la desesperación que tienen los vecinos acá, lo que yo no quiero es exponerlos tampoco en un momento que es súper sensible”. En lugar de continuar, el periodista optó por dar el pase al estudio, donde se encontraban Priscilla Vargas y Nacho Gutiérrez, para que pudieran hablar con la mujer sin micrófono.

Más tarde, Pérez reveló que el esposo de la mujer, identificada como María, es voluntario de bomberos y había salido a combatir el fuego, a pesar de haber perdido su hogar en el incendio. Este gesto de empatía y respeto hacia la entrevistada no pasó desapercibido, generando una ola de comentarios positivos en las redes sociales. Los usuarios destacaron la humanidad y ética del periodista, con comentarios como: “Qué buen ejemplo, ojalá se aprenda de esta actitud” y “Un gesto profundamente admirable. Detener la entrevista en un momento de tanto dolor demuestra un periodismo con humanidad, ética y respeto”.

La cobertura de los incendios en la región del Biobío ha sido un tema de gran preocupación, con numerosas familias afectadas y la comunidad demandando más apoyo y recursos para enfrentar la crisis. La respuesta de Rodríguez Pérez ha resaltado la importancia de un periodismo que prioriza la sensibilidad y el respeto en situaciones de crisis.